Üye Girişi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

12.01.2022 00:58

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi Kofçaz'da eğitime 1 gün ara verildi Kırklareli'de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi.

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

Kofçaz'da eğitime 1 gün ara verildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi. Ayrıca Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ayarlarından sonra Kırklareli'de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Kırklareli il merkezinde bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi. Şehirde bulunan bazı ağaçlarda şiddetli fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. İhbar üzerine ilde bulunan birçok ekip oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakuza geçti. Bölge'ye gelen ekipler alana şerit çekerek, yere düşen parçaları ve ağaçları kaldırma çalışmaları başlatırken kentte etkili olan fırtına sürüyor.

Kofçaz'da okullar tatil

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kofçaz Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kofçaz İlçesine yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Kırklareli, Fırtına, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi - Son Dakika


Öğrenciye "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrenciye "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
01:11
Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı         
22:40
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
00:47 Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:37 İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
00:32 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
00:21 Son Dakika: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
00:19 Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
23:44 Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek
23:23 İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
23:17 Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 01:29:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement