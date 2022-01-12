KIRKLARELİ - Fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'nde dün başlayan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Kentte dün akşam hızı zaman zaman saatte 106 kilometre çıkan fırtına nedeniyle bir çok ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bazı ev ve iş yerlerinin ise camları kırıldı.

Sabah saatlerinde Bademlik Mahallesinde bir apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatı nedeniyle park halinde araçlara zarar verdi.

AFAD ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Valiliği ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte merkezi ile Kofçaz ilçesinde eğitime bugün ara vermişti.

Meteroloji müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgarın gün boyu devam etmesinin beklendiği öğrenildi.