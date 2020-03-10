Kırklareli 'Geleceğin Yıldız Girişimcileri' projesi başladı - Son Dakika

'Geleceğin Yıldız Girişimcileri' projesi başladı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçe belediyesi, kaymakamlığı ve milli eğitim müdürlüğü iş birliğinde, 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı 'Geleceğin Yıldız Girişimcileri' projesi yeniden hayata geçirildi. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) başlatılan projenin, içeriği bakımından Trakya'da hayata geçirilen ilk örnek olacağı kaydedildi.

'Geleceğin Yıldız Girişimcileri' projesinin üçüncüsü 10 Mart-10 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Girişimcilik derslerini vermeye gönüllü lise öğretmenleri ve Lüleburgaz ilçesindeki 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf lise öğrencileri projenin hedef grupları olarak belirlendi. Programa, Lüleburgaz'daki her lisede girişimcilik eğitimini öğrencilere vermek ve liselerde girişimcilik derslerin aktif işlenmesini sağlamak için gönüllü 38 öğretmen katıldı.

'ÇAĞI YAKALAMAMIZ İÇİN GENÇLERİMİZİ İYİ HAZIRLAMAMIZ LAZIM'

Programın açılış konuşmasını Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli gerçekleştirdi. Gerenli şunları söyledi:

"3 yıl önce başlamıştık bu projeye. Lüleburgaz'da bu yıl üçüncüsünü hep birlikte yapacağız. Beni gerçekten çok mutlu eden ve heyecanlandıran bir proje. Lüleburgaz Belediyesi olarak en büyük yatırımın insana ve gençlere olan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Endüstri devrimi yaşadığımız, teknolojinin çok hızlı değiştiği ve girişimciliğin, üretimin çok önemli olduğu bu çağda, çağı yakalamak için gençlerimizi çok iyi hazırlamamız lazım. Gençlerin girişimcilik ruhunu ve yeni fikirlerini ortaya koyup bunları geliştirmek için takım halinde ortak ortam ortaya koyup ve başarı ile başarısızlıkları öğrenip geleceğe girişimcilik ve özgüven ruhu yüksek teknoloji ile aşır neşir olmuş, teknolojiyi iyi kullanan gençler olarak yetişmesi gerekiyor. Bu konuda yapacağımız çalışmalar beni çok heyecanlandırıyor. Ben inanıyorum ki gençlerimizin o gözündeki ışıltı artacak ve özgüveni yüksek, kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden sosyal ekonomik anlamda Lüleburgaz'a tekrar geri dönerek beyin göçünü tersine dönüştürecek gençler yetiştireceğiz. Ülkemizin daha ileriye gitmesi için hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz."