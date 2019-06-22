Son Dakika Haberleri: Kırklareli Gençlik Merkezinde yaz kursları açılacak
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Kırklareli Gençlik Merkezinde yaz kursları açılacak

58 dakika önce

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde yaz okulu açılacak.

Kırklareli Gençlik Merkezinde yaz kursları açılacak, System.String[]
Kırklareli Gençlik Merkezi'nde yaz okulu açılacak.
Merkez Müdürü Kenan Mete, yaptığı yazılı açıklamada, merkezlerinde ilk defa yaz okulu açılacağını belirtti.
Açılacak kurslara 7-10 ve 11-14 yaş çocukların katılacağını ifade eden Mete, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Kurs içeriği olarak Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, kodlama, satranç, akıl ve zeka oyunları, sportif aktiviteler yapılacaktır. Ayrıca kurs döneminde oryantiring, kitap okuma etkinlikleri, piknik gibi sosyal etkinlikler yapılarak çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini sosyalleşerek geliştirmeleri yönünde çalışmalar yapılacaktır. Gençlik merkezi bünyesinde ilk defa açılacak olan yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen velilerimizin Gençlik merkezine gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Merkez, Kuran-ı Kerim, Kırklareli, Güncel
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