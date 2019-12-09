Son Dakika Haberleri: Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Babuşçu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Babuşçu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Babuşçu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Babuşçu AA'nın

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Babuşçu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Babuşçu, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy kullandı.

Babuşçu, fotoğrafların her birinin ayrı değeri ve güzelliği olduğunu belirterek, emek veren AA muhabirlerini tebrik etti.

Kırklareli, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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