Kırklareli genelinde sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu - Son Dakika

Kırklareli genelinde sigara içme kısıtlaması getirilen yerler duyuruldu

Kırklareli Valiliği, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu yerleri duyurdu.

Son Dakika

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