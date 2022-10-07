İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kişilere karşı suçlarda 922, mal varlığına karşı suçlarda 433, topluma karşı suçlarda 179, millete ve devlete karşı suçlarda 88 ve Kabahatler Kanununa muhalefet eden 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli gündem haberi | Kırklareli Jandarma Komutanlığı 9 ayda 1733 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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