Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2022 18:42
Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberler... Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 892 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 892 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 892 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi, 19 araca da el konuldu.

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Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir haftada 892 göçmen yakalandı Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
Kaynak: AA

Kırklareli, Göçmen, 6 Ekim, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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