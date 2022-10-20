Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheliden sürücü olduğu belirlenen C.K. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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