Sağlık hizmetlerinde kalitenin her gün bir adım daha ileriye taşınması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli gündem haberi: Lüleburgaz Devlet Hastanesinde palyatif bakım servisi hizmete açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.