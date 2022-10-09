Kırklareli gündem haberi | Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika
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Kırklareli gündem haberi | Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

09.10.2022 10:00

Kırklareli gelişmesine göre Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentte farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi.

Göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Yılın 9 ayında Kırklareli'nden 4 bin 553 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli gündem haberi | Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

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