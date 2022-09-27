Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'de erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'de erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi

27.09.2022 11:49
Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'de erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi

Kırklareli gündem haberi... KIKRLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KIKRLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmayla Roma dönemine ait gümüş sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi.Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi Kırklareli'nde tarihi eser operasyonunda 14 gümüş sikke ele geçirildi 'Sezar'ın Kalesi'ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor 'Sezar'ın Kalesi'ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor
Kaynak: DHA

Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'de erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'de erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika
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