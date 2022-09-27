Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'de erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi

KIKRLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmayla Roma dönemine ait gümüş sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada erken Roma dönemine ait 14 gümüş sikke ele geçirildi.Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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