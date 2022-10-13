Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Geçitağzı, Çağlayık, Kula ve Vize ilçesinin Düzova köyleri ile Babaeski ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne 14 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA

Alpaslan Kavaklıoğlu, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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