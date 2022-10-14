Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile itfaiye ekipleri araçlarda ve peronlarda bulunanlara "çök-kapan-tutun" hareketini uygulamalarını sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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