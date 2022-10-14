Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı

14.10.2022 09:14
Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı

Kırklareli haberleri: Lüleburgaz Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği deprem meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri araçlarda ve peronlarda bulunanlara "çök-kapan-tutun" hareketini uygulamalarını sağladı.

Daha sonra vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Ardından senaryo gereği vatandaşlarla ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Tatbikata AFAD, zabıta, itfaiye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğünden 53 personel ve 14 araç katıldı.

YORUMLAR
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Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Kaynak: AA

Lüleburgaz, Tragger, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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