Kırklareli gündem: Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli gündem: Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi

17.10.2022 09:24
Kırklareli gündem: Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi

Gelen Kırklareli haberine göre Lüleburgaz ilçesinde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Masa Tenisi İl Temsilciliğince, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 13 takım katıldı.

Şampiyonada kızlar kategorisinde, Zirve Gençlik Spor Kulübü (A), Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A), Zirve Gençlik Spor Kulübü (B), erkekler kategorisinde Traker Gençlik Spor Kulübü, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A) ile Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (B) derece elde etti.

Müsabakaların ardından Lüleburgaz Gençlik Spor Müdürü Baturalp Eliçevik ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından dereceye giren kulüplerin sporcularına madalyaları verildi.

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Kaynak: AA

Sokullu Mehmet Paşa, Lüleburgaz, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli gündem: Kırklareli'nde 'Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli gündem: Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi - Son Dakika
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