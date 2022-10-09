Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

09.10.2022 10:36
Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haber: Pınarhisar'da okul servisleri denetlendi.

Pınarhisar'da okul servisleri denetlendi.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını denetledi.

Denetimde araç sürücülerinin sürücü belgeleri ile araçların ruhsat, emniyet kemeri, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi, araç kamerası, yangın tüpü, araç arkasında kırmızı ışıklı "dur" lambasının bulunup bulunmadığını ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edildi.

Eksiği bulunmayan araçların sürücülerine çalışma ruhsatı teslim edildi.

Elektrik kesintisi

Vize ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kızılağaç köyüne 10 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

YORUMLAR
500
Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı Kaza böyle geliyorum dedi... Sağa sola savrulan araç, önce otomobile sonra bariyerlere çarptı Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! Bursa gündem haberi: Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücü yaşamını yitirdi Bursa gündem haberi: Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücü yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement