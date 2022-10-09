Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kızılağaç köyüne 10 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Tragger, Güncel, Son Dakika

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