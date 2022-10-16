Kırklareli haber | Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı'na yeniden Karanfiler seçildi - Son Dakika
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Kırklareli haber | Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı'na yeniden Karanfiler seçildi

16.10.2022 13:20
Kırklareli haber | Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı'na yeniden Karanfiler seçildi

Gelen Kırklareli haberine göre Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı genel kurulu yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı genel kurulu yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitim-Bir-Sen üyesi Ziya Eser'in divan başkanlığında yapılan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporları okunarak oylamaya sunuldu.

Daha sonra tek liste ile gidilen seçimde, mevcut şube başkanı Selahattin Karanfiler yeniden başkanlığa seçildi.

Karanfiler, konuşmasında, Eğitim-Bir-Sen olarak birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Karanfiler, genel kurulun ardından sendika faaliyetlerine arttırarak devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber | Eğitim-Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığı'na yeniden Karanfiler seçildi - Son Dakika

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