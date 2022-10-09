Kırklareli haber... Kırklareli Baro Başkanlığına yeniden Turgay Hınız seçildi - Son Dakika
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Kırklareli haber... Kırklareli Baro Başkanlığına yeniden Turgay Hınız seçildi

09.10.2022 10:00
Kırklareli haber... Kırklareli Baro Başkanlığına yeniden Turgay Hınız seçildi

Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Kırklareli Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Seçimde mevcut başkan Turgay Hınız ile Bahadır Buzol'un listeleri yarıştı.

Seçimde oyların 166'sını alan Hınız yeniden başkan seçildi. Buzol'un listesi ise 128 oy aldı.

Hınız, seçimin ardından, meslektaşlarının teveccühü ile yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber... Kırklareli Baro Başkanlığına yeniden Turgay Hınız seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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