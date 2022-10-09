Kırklareli Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.
Seçimde mevcut başkan Turgay Hınız ile Bahadır Buzol'un listeleri yarıştı.
Seçimde oyların 166'sını alan Hınız yeniden başkan seçildi. Buzol'un listesi ise 128 oy aldı.
Hınız, seçimin ardından, meslektaşlarının teveccühü ile yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli haber... Kırklareli Baro Başkanlığına yeniden Turgay Hınız seçildi - Son Dakika