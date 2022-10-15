Kırklareli haber | Kırklareli'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi - Son Dakika
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Kırklareli haber | Kırklareli'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi

15.10.2022 00:57
Kırklareli haber | Kırklareli'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi

Kırklareli haberi: Kırklareli Valisi Birol Ekici, narkotik eğitim tırını ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, narkotik eğitim tırını ziyaret etti. Dün yapılan 'kökünü kurutma' operasyonunu hatırlatan Ekici, gözaltı sayısının 46'ya çıktığı açıkladı.

Kırklareli'ye gelen narkotik eğitim tırını ziyaret eden Vali Birol Ekici 'kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısının 46'ya çıktığını söyledi. Ekici, 51 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla, İstanbul Valiliğimizin destekleriyle, bugün şehrimizde uyuşturucunun önlenmesi mücadelesi çerçevesinde narko tırı şehrimize getirmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla kökünü kurutma operasyonlarına devam ediyoruz. Dün 44 kişiyi yakaladığımızı, 7 kişiyi takip ettiğimizi bildirmiştik. Onlardan 2'sini daha yakaladık. Hepsini yakalayacağız ve şehrimizde çocuklarımızı zehirleyen, gençlerimizi zehirleyen, geleneksel Türk aile yapısını dinamitleyen uyuşturucu tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Dünkü operasyonunun adı gibi kökünü kurutacağız. Bugün burada gençlerimizi ailelerimizi Kırklarelili tüm vatandaşlarımızın bu konudaki mücadelelerine bilinçlendirme desteği vermek istedik. Narko tırını şehrimizde onlara sunuyoruz" dedi.

Vali Ekici, konuşmasının ardından narkotik eğitim tırında gezdi.

'Kökünü kurutma' operasyonunda dün 44 kişi gözaltına alınmış; 771,99 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, tabanca, 40 tabanca mermisi, av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 alüminyum folyo, eldiven, 96 sahte 50 liralık banknot ele geçirilmişti. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Birol Ekici, Kırklareli, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli haber | Kırklareli'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi - Son Dakika

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