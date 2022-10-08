Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte içki üretimine ve satışına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kırklareli'nin vize ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda 2 şüpheli ile birlikte 1 ton 320 litre sahte alkol, 2 adet alkol damıtma sistemi ve 9 adet alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli haber | Kırklareli'nde 1 ton 320 litre ele geçirildi - Son Dakika

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