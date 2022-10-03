Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 24 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde İstanbul 'dan getirilerek Bulgaristan ülkesi üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 149 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 organizatör gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli haber | Kırklareli'nde 149 kaçak göçmen yakalandı: 10 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.