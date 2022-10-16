Alınan bilgiye göre, Kofçaz , Babaeski ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan , Suriye ve Fas uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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