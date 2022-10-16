Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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