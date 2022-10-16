Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı

16.10.2022 14:47
Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli haber: Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Şehit jandarma komando er kabri başında anıldı Son dakika haberleri | Şehit jandarma komando er kabri başında anıldı Samsun haberi | Samsun'da 15 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Samsun haberi | Samsun'da 15 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:44 Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 17:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement