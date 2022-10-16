Kırklareli haber | Kırklareli'nde 69 yaşındaki hastanın safra kanalındaki taşları ERCP işlemi ile alındı

Kırklareli'nde 69 yaşındaki hastanın safra kanalındaki taşları, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi ile alındı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sarılık ve karın ağrısı şikayetiyle giden yaşlı hastanın yapılan tetkiklerinde, safra kanalında tıkanıklık ve taş olduğu tespit edildi.

Uzman Doktor Coşkun Özer Demirtaş, hastanede ilk kez Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi yöntemini kullandı.

Demirtaş ile anestezi hekimi Uzman Doktor Arda Işıker tarafından gerçekleştirilen ERCP yöntemiyle, hastanın vücudunda herhangi bir problem olmadan safra kanalındaki taşları alındı.

Hastane Başhekimi Çağdaş Derdiyok, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatograf işleminin ilk kez uygulandığını belirtti.

Hastanenin ilk ve yeni uygulamalara her gün bir yenisini eklediğini ifade eden Derdiyok, modern tıbbi teknoloji cihazlar ile tüm branşlarda başarılı ameliyatlar yapıldığını kaydetti.

Bölgeden ve diğer illerden gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini dile getiren Derdiyok, "ERCP işlemini Trakya'daki tüm kamu hastaneleri arasında şu an itibariyle aktif olarak yapabilen üç hastaneden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. İlimizde ilk defa bir hastamıza ERCP işlemi başarılı bir şekilde uygulandı. Bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hastanemiz bölgemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve hastalarımıza şifa veren daha büyük bir kurum olmaya devam edecektir." diye konuştu.