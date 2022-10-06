Kırklareli haber... Kırklareli'nde kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlara karışan 82 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde 1 aydan organize, mali, kaçakçılık, uyuşturucu ve siber suçlara karışan 82 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçların önlenmesi için 01-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 22 uyuşturucu, 16 kaçakçılık, 2 organize, 2 mali, 1 siber suç olayı olmak üzere toplam 43 olaya müdahale etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre "meydana gelen kaçakçılık olaylarında 82 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 915 bin 330 Hint keneviri, 15 bin 304 gram kubar esrar, 60 gram metanfetamin, 1500 litre kaçak içki, 950 şişe ile 8 kilogram tütün, 6 bin 450 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 26 muhtelif kazı malzemesi, 15 tarihi eser, 2 dedektör, 2 jeneratör, 2 hilti ve 50 sahte bandrol ele geçirildi" dendi. - KIRKLARELİ