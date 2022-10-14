Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika
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Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

14.10.2022 11:26
Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

Kırklareli habere göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Uyuşturucunun Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltı sayısının 46'ya yükseldiğini söyledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Uyuşturucunun Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltı sayısının 46'ya yükseldiğini söyledi.

Vali Ekici, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan narkotik eğitim tırını ziyaret etti.

Ekici, burada gazetecilere, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 51 adrese operasyon düzenlendiğini hatırlattı.

Operasyon kapsamında 2 zanlının daha yakalandığını ifade eden Ekici, 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çocukları ve gençleri zehirleyen aile yapısına zarar verenlere asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Ekici, "Operasyonun adından anlaşıldığı gibi onların kökünü kurutacağız. Uyuşturucu tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Operasyon kapsamında dün 44 kişi gözaltına alınmış, 771,99 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, tabanca, 40 tabanca mermisi, av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 alüminyum folyo, eldiven, 96 sahte 50 liralık banknot ele geçirilmişti.

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Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi KIRKLARELİ'DE 'KÖKÜNÜ KURUTMA' OPERASYONUNDA 44 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI KIRKLARELİ'DE 'KÖKÜNÜ KURUTMA' OPERASYONUNDA 44 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli haber: Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika
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