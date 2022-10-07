Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

07.10.2022 09:18
Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli habere göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Fen Lisesi, Zübeyde Hanım ile Umutlu Yarınlar anaokullarını ziyaret edip, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ekici, isteklerini dinledi.

KTSO Başkanlığına yeniden seçilen Ilık'a ziyaretler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Soner Ilık'a ziyaretler sürüyor.

Başkan llık'ı, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut, Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş, AK Parti Kofçaz İlçe Başkanı Murat Kestane, Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ile Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat ziyaret etti.

Ilık, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni projeler üretmek için çalışacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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