Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Başkan llık'ı, Çalışma ve İş Kurumu ( İŞKUR ) İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan , MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut , Kofçaz Belediye Başkanı Ziya Karataş , AK Parti Kofçaz İlçe Başkanı Murat Kestane, Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ile Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat ziyaret etti.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ekici, isteklerini dinledi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hüseyin Kalkan, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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