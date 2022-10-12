Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

12.10.2022 15:06
Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.

Valilik toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ekici, vatandaşlar tarafından iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Her hafta belirli günlerde vatandaşları valilik binasında kabul ettiğini anlatan Ekici, vatandaşların isteklerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Kızılay gönüllülerinden çocuklara hediye

Türk Kızılayı Kırklareli Gençlik Kolları Başkanlığı gönüllüleri tarafından çocuklara hediyeler verildi.

Kızılay gönüllüleri İstasyon Caddesinde çocuklara kızılay hakkında bilgi verdi.

Çocuklara hediyeler veren gönüllüler, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Roman Strateji Eylem Planı Kırklareli Sorumlusu Kasım Ant, Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Sanpur'u makamında kabul etti.

Vali Ekici, Ant ve Sanpur'dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, dernek çalışmalarında başarı diledi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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