Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde yol yapım, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Mahalle'de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, ilçenin çehresini değiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Gün, ekiplerin beton asfalt uygulamasına devam ettiğini, asfaltlanan bölümlerin kaldırım ve çevre düzenlemelerinin de yapıldığını kaydetti.

Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak kış döneminden önce yolu vatandaşların ulaşımına açmayı hedeflediklerini belirten Gün, "Vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Akalar Mahallesi ile kent merkezine bağlı Kavakdere köyü ve Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyüne 17 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Akalar Mahallesi ve Oklalı köyünde 09.00-14.00, Kavakdere köyünde ise 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.