Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

16.10.2022 10:22
Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Edinilen Kırklareli haberine göre Demirköy ilçesinde yol yapım, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Demirköy ilçesinde yol yapım, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Mahalle'de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, ilçenin çehresini değiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Gün, ekiplerin beton asfalt uygulamasına devam ettiğini, asfaltlanan bölümlerin kaldırım ve çevre düzenlemelerinin de yapıldığını kaydetti.

Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak kış döneminden önce yolu vatandaşların ulaşımına açmayı hedeflediklerini belirten Gün, "Vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Akalar Mahallesi ile kent merkezine bağlı Kavakdere köyü ve Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyüne 17 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Akalar Mahallesi ve Oklalı köyünde 09.00-14.00, Kavakdere köyünde ise 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırklareli, Recep Gün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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