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Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

17.10.2022 12:18
Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberleri: Lüleburgaz Kültür Sanat Edebiyat Yaşam Derneği'nin (LÜKSEYAD) ilk genel kurulu yapıldı.

Lüleburgaz Kültür Sanat Edebiyat Yaşam Derneği'nin (LÜKSEYAD) ilk genel kurulu yapıldı.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ali Balı divan başkanlığındaki genel kurulda, dernek başkanlığına Kevser Dostagüler, başkan yardımcısı Recai Küllü, muhasip İnci Yılmaz Şimşek, yazman Erol Cabir Dostagüler seçildi.

Kevser Dostagüler, konuşmasında, 2019 yılında Lüleburgaz Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğu'nu az sayıda kişi ile kurduklarını, güzel projelere imza attıklarını belirtti.

Daha sonra dernekleşme ihtiyacı hissettiklerini anlatan Dostagüler, "Bu yapılan güzel etkinlikler sonrası dernekleşme kararı almaya karar verdik. Yaptığımız olağan genel kurulumuzda da yeni yönetimimizi belirledik. Genel kurulumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte geçmişten gelen bilgi ve deneyim ile gelecekte daha büyük projelere imza atmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Proje hazırlama eğitimi verildi

Lüleburgaz ilçesinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje hazırlama eğitimi verildi.

Lüleburgaz Kaymakamlığı proje koordinatörlüğü tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Eğitime Hamitabat Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kırklareli Balkan Köyleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Lüleburgaz Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Lüleburgaz Kültür ve Sanat Derneği, Trakya Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Türk Kadınlar Birliği Lüleburgaz Şubesi temsilcileri katıldı.

Derneklere Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı, Avrupa Birliği İPA Projeleri, TÜBİTAK AB projeleri, Ulusal Ajans, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın projeleri tanıtıldı.

Toplantıda daha önce teknik destek projesi kabul edilmiş ve hayata geçirilmiş olan Büyükmandıra El Sanatları ve Doğal Yaşam Derneği Başkanı Özlem Erkorol Özölçer ile İPA projesi kabul olmuş Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır da katılımcılara projeler hakkında bilgiler verdi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

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