Okullarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan 'dan bilgi alan Ekici, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi.

Ekici, ilk olarak Fatih İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ile Demirköy Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haber: Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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