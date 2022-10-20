Kırklareli haber: Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli haber: Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu

20.10.2022 09:18
Kırklareli haber: Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu

Kırklareli gündem haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde ziyarette bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde ziyarette bulundu.

Ekici, ilk olarak Fatih İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ile Demirköy Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okullarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi alan Ekici, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin isteklerini dinleyen Ekici, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Ekici köy ziyaretleri kapsamında da Balaban, Gökyaka, Sarpdere, İncesırt ve Armutveren köylerini gezdi.

Köy muhtarlarından bilgi alan Ekici, devam eden yatırımları inceledi.

Ziyaretlerde Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kırklareli haber: Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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