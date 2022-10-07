Ekici, her fırsatta huzurevi sakinleri ile diğer yaşlıları ziyaret ettiğini kaydetti.

Ekici, daha sonra bocce takımı ile maç yaptı.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haber | Kırklareli Valisi Ekici, huzurevi bocce takımı ile maç yaptı - Son Dakika

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