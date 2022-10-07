Kırklareli haber | Kırklareli Valisi Ekici, huzurevi bocce takımı ile maç yaptı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile bocce maçı yaptı.
Vali Ekici, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Huzurevi sakinlerini ile sohbet eden Ekici, isteklerini dinledi.
Ekici, daha sonra bocce takımı ile maç yaptı.
Çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Ekici, bocce takımına müsabakalarda başarı temennisinde bulundu.
Ekici, her fırsatta huzurevi sakinleri ile diğer yaşlıları ziyaret ettiğini kaydetti.
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