Kırklareli haber | Narkotik Eğitim Tırı Kırklareli'nde - Son Dakika
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Kırklareli haber | Narkotik Eğitim Tırı Kırklareli'nde

14.10.2022 12:36
Kırklareli haber | Narkotik Eğitim Tırı Kırklareli'nde

Kırklareli yerel gündem haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı narkotik eğitim tırı Kırklareli'nde uyuşturucu maddenin insan vücudundaki olumsuz etkilerini gençlere anlatıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı narkotik eğitim tırı Kırklareli'nde uyuşturucu maddenin insan vücudundaki olumsuz etkilerini gençlere anlatıyor.

Kente gelen narkotik eğitim tırı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı Yeğin, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile beraberindekiler tırı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Narkotik eğitim tırının çok önemli olduğunu belirten Ekici, sağlıklı mutlu bireyler yetiştirilmesi amacıyla, madde bağımlılığının olumsuz koşullarını anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tır, 16 Ekim Pazar günü kentten ayrılacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber | Narkotik Eğitim Tırı Kırklareli'nde - Son Dakika

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