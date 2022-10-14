Kırklareli haber | Narkotik Eğitim Tırı Kırklareli'nde

Narkotik eğitim tırının çok önemli olduğunu belirten Ekici, sağlıklı mutlu bireyler yetiştirilmesi amacıyla, madde bağımlılığının olumsuz koşullarını anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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