Vize işlemleriyle ilgili şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı - Son Dakika
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Vize işlemleriyle ilgili şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı

19.10.2022 09:34
Vize işlemleriyle ilgili şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı

Şikayetvar, vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili verilerini açıkladı.

Şikayetvar, vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre bir önceki yıl ile kıyaslandığında yaz döneminde şikayetler yüzde 715 arttı. En çok şikayet Temmuz ayında gelirken (2021'in temmuz ayına göre şikayet artışı yüzde 1229) Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları karşılaştırıldığında şikayet artışının yüzde 561'e ulaştığı gözlemleniyor. Öne çıkan şikayet konuları ise şöyle sıralandı: Randevu alınamaması, bekleme sürelerinin uzunluğu, aracılık ücretlerindeki artış…

Son aylarda yurt dışına seyahat etmek isteyen insanlar için çileye dönüşen vize işlemleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşansa da sorunlar devam ediyor. Çözüm platformu Şikayetvar'ın vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili açıkladığı verilere göre bir önceki yıl ile kıyaslandığında yaz döneminde şikayetler yüzde 715 arttı. Şikayetlerin zirve yaptığı ay ise Temmuz oldu. Geçen yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında Temmuz ayında şikayetler yüzde 1229 arttı.

ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ORANI YÜZDE 910 ARTTI

Vize aracılık ve danışmanlık şirketleriyle ilgili araştırma yapmak ve diğer tüketicilerin vize işlemleriyle ilgili görüşlerine ulaşmak isteyen kullanıcıların Şikayetvar'ı ziyaret oranları da arttı. 2021'nin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında vize aracılık ve danışmanlık şirketleriyle ilgili 32 bin 623 ziyaret gerçekleşirken 2022'nin aynı döneminde yüzde 910'lük bir artış oranıyla konu ile ilgili 329 bin 654 ziyaret gerçekleşti.

Konuyla ilgili Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"ÇALIŞMA DAVETİYEM GELDİ VİZE ALAMIYORUM

Merhaba. Polonya çalışma davetiyem gelmek üzere. Ama ben bir türlü vize için randevu alamıyorum. Acil şekilde çözüm bekliyorum. Antalya'daki şubeye bile gittim bize randevu vermediler. İnternet sayfasından yapmanız gerekiyor dediler. Ama internet sayfasından hiçbir şekilde bir ilerleme yapamıyorum. Birkaç gün sonra gelecek davetiyem, boş boş elimde duracak.

MENTAL OLARAK TÜKENDİM

İtalya turist vizesi için başvuru yaptık ve günlerdir sonuçlanmadı. Aynı durumda olan var mı? ya da bilgi alabileceğimiz bir yer? Artık mental olarak tükendim. Ayrıca başvuru durumunuzu nereden baktığınızı yazar mısınız? Biz bir danışmanla başvuru yaptık. ve bize hiçbir bilgi vermiyor. Sinirlerim çok gerildi.

UÇUŞUMA 4 GÜN KALDI 11 HAFTALIK BEKLEME SÜRESİNDEN BAHSEDİYORLAR

26 Ağustos'ta 16- 29 Ekim arası için 15 günlük Schengen vizesi başvurusu yaptım. İkametgahım İzmir'de olduğu için evraklarım İzmir'e gönderildi. Uçuşuma 4 gün kalmasına rağmen ne İzmir Alman konsolosluğuna ulaşabiliyorum ne de aracı firmaya…. Başvurmadan önce aracı firmanın İzmir ofisine sorduğumda sürecin 4-6 hafta içerisinde sonuçlandığı söylendi. Şu anda 11 haftadan bahsediyorlar. Bu durumda hakkımı gerekli yetkili kurumlar aracılığı ile arayacağım.

1 HAFTA SONRA DÜĞÜN VAR, VİZEDEN HALA HABER YOK

15 gün önce başvurduğum vize başvurum hala sonuçlanmadı aradığımda pasaportumun

Belçika'ya gittiğini kontrolde olduğunu söylediler. 1 hafta sonra düğün için gitmem gerek hala bir haber yok gereğinin yapılmasını en azından bir bilgi verilmesini talep ediyorum.

130 GÜN GEÇTİ, RANDEVU ALABİLMİŞ DEĞİLİM

4 Haziran tarihinde ulusal vize aile birleşimi için başvuruda bulundum. Bugün 14 Ekim 130 gün geçtiği halde randevu tarihi alabilmiş değilim. Maalesef aracı firmanın web sayfasında 8-10 hafta yazdığı halde henüz randevu tarihi alamadım. İlgili firmaya mail attığımızda konsolosluk karar veriyor diyor. Konsolosluğa mail attığımızda 1-2 hafta randevu tarihi beklemeniz gerekiyor, başvuru çok var diye bir açıklama yapılıyor. Bu kadar zor olmasa gerek süreçler daha hızlı olması gerekiyor diye düşünüyorum.

VİZE GELECEK Mİ, GELMEYECEK Mİ? BİLEBİLSEK KEŞKE

26 Eylül'de İzmir'de aracı firmaya Almanya vize işlemleri ofisinden turistik vize için başvuru yaptım. Randevuyu da ağustosun başında almama rağmen 26 Eylül'e verildi. 17 Ekim'de uçağım var. Ses soluk yok. Elinizden geleni yapıyorsunuzdur sağ olun ama gelecek mi gelmeyecek mi? Bilebilsek keşke."

Kaynak: DHA
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Eylül, İzmir, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize işlemleriyle ilgili şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı - Son Dakika

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