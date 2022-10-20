Kırklareli haberi! Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kırklareli haberi! Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

20.10.2022 15:34
Kırklareli haberi! Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük'ün cenazesi toprağa verildi.

Kırklareli'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük'ün cenazesi toprağa verildi.

Gökerküçük için Pınarhisar ilçesi Poyralı köyünde askeri tören düzenlendi.

Gökerküçük'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Poyralı Köyü Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Kırklareli, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi! Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli haberi! Kıbrıs gazisi Mustafa Gökerküçük Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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