Kırklareli haberi | Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu - Son Dakika
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Kırklareli haberi | Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu

15.10.2022 09:04
Kırklareli haberi | Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.

Kurul üyeleri Nazan Çölgeçen, Aynur Yadalı, Gülten Aktaş, Cengiz Şen ve Hukuk İşleri Şube Müdürü Muharrem Kaya, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kurul üyeleri merkezde bulunan yabancı uyrukluların sıkıntılarını da dinledi.

Heyet daha sonra Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar'ı makamında ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi | Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu - Son Dakika

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