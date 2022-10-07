Kırklareli haber! Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli haber! Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi

07.10.2022 15:02

Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 320 litre sahte alkol ele geçirilirken olaya ilişkin iki şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 320 litre sahte alkol ele geçirilirken olaya ilişkin iki şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte içki üretimine ve satışına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kırklareli'nin vize ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda 2 şüpheli ile birlikte 1 ton 320 litre sahte alkol, 2 adet alkol damıtma sistemi ve 9 adet alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber! Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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