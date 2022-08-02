Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

02.08.2022 15:32
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Ekipler İ.Z, E.E. ve M.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede 517 bin 900 kök Hint keneviri tespit etti.

Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Evde çıkan yangın söndürüldü KIRKLARELİ - Evde çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti
Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement