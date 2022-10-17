Kırklareli haberi... Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli haberi... Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı

17.10.2022 16:00
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 439 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 439 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 439 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı, 11 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sulh ceza hakimliğince tutukladı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli haberi... Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli haberi... Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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