Kırklareli haberi... Kırklareli'nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli haberi... Kırklareli'nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı düzenlendi

14.10.2022 16:42
Kırklareli haberi... Kırklareli'nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı düzenlendi

Kırklareli haberlerine göre Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Hayatın merkezinde caminin olması demek, hayata, hayatın iman ve ibadet üzerine kurulması gerektiğini gösterir." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Hayatın merkezinde caminin olması demek, hayata, hayatın iman ve ibadet üzerine kurulması gerektiğini gösterir." dedi.

İşliyen, Kültür Merkezinde düzenlenen "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferansta dünyada haksızlığın, hayasızlığın hat safhaya çıktığını söyledi.

Bu dönemde ailelerde sıkıntılar yaşandığını dile getiren İşliyen, bunun çaresinin imanda, Hz. Muhammed'in hayatında, Allah kelamı Kur'an da aranması gerektiğini söyledi.

İnsanların Allah katında eşit olduğunu ifade eden İşliyen, "Allah bize kıymet veriyor. O kıymeti idrak etmenin, fark etmenin yolu Kabe'den insanlığa yansıyan, mescitlerden insanlığa yansıyan mesajda gizlidir. Hayatın merkezinde caminin olması demek, hayata, hayatın iman ve ibadet üzerine kurulması gerektiğini gösterir."

Konferansın ardından Kırklareli Ulu Cami inşaatına destek veren işadamlarına çiçek takdim edildi.

Konferansa, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi... Kırklareli'nde 'Peygamberimiz, Cami ve İrşat' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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