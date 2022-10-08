Vali Ekici, toprakların kullanılması kadar korunmasının da önemli olduğunu söyledi.

Vali Birol Ekici , başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı , İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Defterdar Cem Öksüz ve ilgili kurul yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haberi! Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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