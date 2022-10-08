Kırklareli haberi! Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli haberi! Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

08.10.2022 09:30
Kırklareli haberi! Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Defterdar Cem Öksüz ve ilgili kurul yetkilileri katıldı.

Toplantıda, gündem maddelerinin görüşüldü.

Vali Ekici, toprakların kullanılması kadar korunmasının da önemli olduğunu söyledi.

Özellikle çiftçilerin tarlalarında anız yakmamaları konusunda uyaran Ekici, kolluk güçlerinin bu konuda tedbirleri arttıracağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi! Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli haberi! Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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