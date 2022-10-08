Kırklareli haberi | Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli haberi | Kırklareli'nden kısa kısa

08.10.2022 15:12
Kırklareli haberi | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli habere göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti.

Vali Ekici, huzurevinde kalan yaşlıları odalarında ziyaret edip isteklerini dinledi.

Ekici, daha sonra bocce takımı ile maç yaptı.

Her fırsatta yaşlıları ziyaret ettiğini belirten Ekici, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu kaydetti.

Ekici, yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Amatör Spor Haftası

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Gençlik

ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, her zaman spora ve sporcuya önem verdiklerini söyledi.

Sporcu ve antrenörlerle sohbet eden Ekici, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Babuşcu'dan bilgi aldı.

Kaymakam Yüce, incelemede bulundu

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Lisesi'ni ziyaret edip, bakım onarım çalışmalarını inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'den bilgi alan Yüce, eğitim öğretimin aksamaması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ramazan Yaman, Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi | Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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