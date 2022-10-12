Antrenör Şemsi Şamiloğlu ve Elif Canbaz, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Gerenli, makamında, Uluslararası Afrika Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Osman Gümüşyaka ile Nijerya Cumhuriyeti temsilcilerinden ve belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Kaynak: AA

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.