Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

12.10.2022 15:01
Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberi | Lüleburgaz ilçesinde yaya geçitlerinde yenileme çalışması yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde yaya geçitlerinde yenileme çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutbey Caddesi'nde okul önlerinde bulunan yaya geçitlerini boyadı.

Yaya geçitlerine farkındalığı artırmak amacıyla "Önce Yaya"görselleri çizildi.

Başkan Gerenli'ye ziyaret

Nijerya Cumhuriyeti'nden yatırımcılar ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Gerenli, makamında, Uluslararası Afrika Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Osman Gümüşyaka ile Nijerya Cumhuriyeti temsilcilerinden ve belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Heyet daha sonra Sokollu Mehmet Paşa Camisi ve Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nu gezdi.

Karate turnuvası

Kırklareli'nde karate turnuvası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan turnuvada Şamiloğlu Karate Spor Kulübü sporcuları 41 madalya kazandı.

Turnuvada mata grubunda yarışan sporculardan Oğuzhan Avcı şampiyon olurken, Timur Eroğlu, Atacan Kılıç, Çınar Karademir, Minel Umut, Irem Tikrel, Irmak Tikrel üçüncü oldu.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu ve Elif Canbaz, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

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Kaynak: AA

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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