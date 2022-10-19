Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kıyıköy açıklarında 1 mayın etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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