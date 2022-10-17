Kırklareli haber! Kırklareli'nde 1 haftada 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli haber! Kırklareli'nde 1 haftada 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

17.10.2022 15:24
Kırklareli haber! Kırklareli'nde 1 haftada 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 haftada 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 haftada 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından, Kırklareli'nden yasa dışı yollarla 7-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'a geçmek isteyen 439 kaçak göçmen ve göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 11 şahıs yakalanırken, 11 araca ise el konuldu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde, 7-13 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 439 kaçak göçmenle birlikte 11 organizatör yakalanmış, olaylarda kullanılan 11 araca da el konulmuştur. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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