Kırklareli haberleri! Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli haberleri! Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı

13.10.2022 10:28
Kırklareli haberleri! Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 gümrük görevlisi tutuklandı.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 gümrük görevlisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İzmir ve Bursa'da gözaltına alınan İ.Y. ile M.Y.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Gümrük görevlisi İ.Y. ile M.Y.D'nin bazı vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine 9 Ekim'de Kırklareli, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gümrük görevlisi İ.Y, rüşvet istediği kişiden 3 bin avro alırken suçüstü yakalanmış, Bursa'da bulunan diğer şüpheli M.Y.D. ise operasyon kapsamında evinde gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı Takla atan otomobilde burnu bile kanamazken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı
Kaynak: AA

Kırklareli, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberleri! Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli haberleri! Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 2 gümrük görevlisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement