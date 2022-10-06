Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 1 ayda 286 suç aydınlatıldı - Son Dakika
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Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 1 ayda 286 suç aydınlatıldı

06.10.2022 14:21
Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 1 ayda 286 suç aydınlatıldı

Kırklareli haberler... Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayında 286 çeşitli suç çözülürken 9 ay içerisinde aranması olan bin 197 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayında 286 çeşitli suç çözülürken 9 ay içerisinde aranması olan bin 197 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "01-30 Eylül 2022 tarihleri arasında meydana gelen kişilere karşı 72, mal varlığına karşı 43, topluma karşı 22, millete ve devlete karşı 7, takibi gereken 134, kabahat 8 olmak üzere toplam 286 olayının tamamı aydınlatılarak suç aydınlatmada yüzde 100 başarı sağlanmıştır. 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise yapay zeka yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 187 hırsızlık olayının da tamamı çözülerek yüzde 100 başarı seviyesi sürdürülmüştür. Alınan tedbirler neticesinde; evden hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, inşaattan hırsızlık, otodan hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 28 azalma sağlanmıştır. Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde 2022 yılının 9 aylık döneminde kişilere karşı suçlarda 922, mal varlığına karşı suçlarda 433, topluma karşı suçlarda 179, millete ve devlete karşı suçlarda 88 ve kabahatlerde 111 olmak üzere olaylara karışan toplam bin 733 şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca Jandarma sorumluluk bölgesinde yılın ilk 9 aylık döneminde icra edilen görevler ile uygulanan Huzur ve Güven Uygulamalarında toplam bin 197 aranan şahıs yakalanmıştır" dendi.

Ayrıca 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı açılışı öncesinde 84 Okul Servis Araç sürücüsü uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirildiği belirtilen açıklamada eğitim öğretim yılı boyunca denetleme ve bilgilendirme faallerine aralıksız devam edileceği açıklandı. - KIRKLARELİ

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Kırklareli haber... Kırklareli'nde kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlara karışan 82 şüpheli yakalandı Kırklareli haber... Kırklareli'nde kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlara karışan 82 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde asayiş
Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 1 ayda 286 suç aydınlatıldı - Son Dakika

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