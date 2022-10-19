Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde bir bağ evinde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde bir bağ evinde kaçak içki ele geçirildi

19.10.2022 11:10
Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde bir bağ evinde kaçak içki ele geçirildi

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde bir bağ evinde 13,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir bağ evinde 13,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ö.Ö'ye ait bağ evinde arama yaptı.

Aramada 13,5 litre içki, döner bıçağı ile muşta ele geçirildi.

Şüphelinin işlettiği restoranda yapılan aramada ise çok sayıda şişe ile kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde bir bağ evinde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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