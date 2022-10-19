Şüphelinin işlettiği restoranda yapılan aramada ise çok sayıda şişe ile kapak ele geçirildi.

Son Dakika | Hsk, Bin 971 Hâkim ve Savcının Bir Üst Dereceye Yükselmesine Karar Verdi

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde bir bağ evinde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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