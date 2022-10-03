Alınan bilgiye göre, kent merkezinde H.G. iş yeri camının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli N.Ç. ve E.S. çalınan 1 adet 102 ekran TV, 1 adet çanta kaynak makinesi, 1 adet spiral taşlama makinesi, 1 adet matkap, çeşitli el aletleri ve kablolar ile yakalandı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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