Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

03.10.2022 10:10
Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli yerel 3. sayfa haberine göre Kırklareli'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde H.G. iş yeri camının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli N.Ç. ve E.S. çalınan 1 adet 102 ekran TV, 1 adet çanta kaynak makinesi, 1 adet spiral taşlama makinesi, 1 adet matkap, çeşitli el aletleri ve kablolar ile yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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