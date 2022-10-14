Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu

14.10.2022 09:22
Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu

Kırklareli gündem haberine göre Kırklareli'nde merada kaybolan 105 küçükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Kırklareli'nde merada kaybolan 105 küçükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Merkeze bağlı Yündolan köyünde İ.O'ya ait koyun sürüsünün bir kısmı kayboldu. Bir süre sonra hayvanlarının eksik olduğunu fark eden İ.O, bölgede arama yaptı.

Köylüler tarafından da aranan koyunların bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi.

AFAD ekipleri, bölgede dronla havadan ve karadan çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında 105 küçükbaş hayvan bulundu.

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Kaynak: AA

Kırklareli, AFAD, Güncel, Son Dakika

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