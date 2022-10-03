Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü

03.10.2022 14:54
Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü

Kırklareli haberler: Kırklareli'nde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Kırklareli Valisi Birol Ekici bölgede incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Kırklareli'nde Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi
Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement