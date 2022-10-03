Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü , İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde orman yangını: 4 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.